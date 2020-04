Industria | Istat | prezzi in caduta | minimi da 4 anni

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 29 aprile 2020) (Teleborsa) – A marzo, per il terzo mese consecutivo, ialla produzione dell’registrano una diminuzione congiunturale (-1%) cui contribuisce principalmente il forte calo deidel settore coke e prodotti petroliferi raffinati, sul mercato interno e sul mercato estero area non euro; per gli altri settori manifatturieri, nella maggior parte dei casi, le variazioni sul mese precedente deisono o negative, per quanto più contenute, o nulle. E’ quanto fotografa l‘sottolineando che anche su base annua, la discesa dei(-3,6%) – la più ampia da quasi quattro– è soprattutto dovuta al “drastico calo tendenziale deidei prodotti petroliferi raffinati”. Per le costruzioni – aggiunge l’Istituto di statistica – le dinamiche annue deialla produzione ...