Giuseppe Conte chi? Neppure il Pd sa chi sia: interrogazione alla Lombardia, come "ribattezzano" il premier. Che disastro (Di mercoledì 29 aprile 2020) Giuseppe Conte chi? Neppure il Pd sembra sapere chi sia il presidente del Consiglio del governo di cui fa parte. L'errore, macroscopico, è Contenuto nelle interrogazioni a risposta immediata sottoposte alla Regione Lombardia circa l'emergenza coronavirus, domande che verranno presentate nella seduta che si terrà il prossimo 4 maggio. I consiglieri regionali democratici, infatti, mettono nero su bianco quanto segue. Nelle lunghe premesse alle domande, si legge: "Considerato che in data 25 aprile, lo stesso Assessore ora fortunatamente ripresosi dalla (dalla, ndr) virus, affidava ad un video un'altra dichiarazione ripresa da più organi di stampa, nella quale, riferendosi al Presidente del Consiglio Antonio Conte (...)". Già, Antonio Conte e non Giuseppi, questo sconosciuto? Leggi su liberoquotidiano "Un poverino che si barcamena" - L'insospettabile Mauro Corona fa a pezzi Giuseppe Conte : "Meglio che cambi lavoro"

Stefano Fresi - appello in rima a Giuseppe Conte : “Sor presidè - che te sei scordato?”

La Verità definisce Giuseppe Conte un «ducetto» (Di mercoledì 29 aprile 2020)il Pd sembra saperesia il presidente del Consiglio del governo di cui fa parte. L'errore, macroscopico, ènuto nelle interrogazioni a risposta immediata sottoposteRegionecirca l'emergenza coronavirus, domande che verranno presentate nella seduta che si terrà il prossimo 4 maggio. I consiglieri regionali democratici, infatti, mettono nero su bianco quanto segue. Nelle lunghe premesse alle domande, si legge: "Considerato che in data 25 aprile, lo stesso Assessore ora fortunatamente ripresosi d(d, ndr) virus, affidava ad un video un'altra diarazione ripresa da più organi di stampa, nella quale, riferendosi al Presidente del Consiglio Antonio(...)". Già, Antonioe non Giuseppi, questo sconosciuto?

Capezzone : Nei momenti più duri, aiuta, consola e rasserena pensare al prossimo incarico, alla prossima qualifica di Giuseppe… - Linkiesta : Anche sui media esteri l'Italia è presa come modello da non seguire. Anzi, per molti sembra solo una favola che ci… - rtl1025 : ?? 'Lo preciseremo nelle faq, ma non significa che si può andare a casa di amici, a fare delle feste. Si andranno a… - valscvlt : RT @Una_Gioia_Mai: Illustrissimo presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte, come posso fare a NON VEDERE più i congiunti con i q… - demian_yexil : RT @dariovioli: ??Peccato che non posso uscire di casa oggi, sarei andato volentieri a Cremona con un palo?? Questo è stato il commento de… -