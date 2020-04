“È successo durante il parto…” Costanza Caracciolo non lo nasconde | “Ho avuto paura”

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 29 aprile 2020) Fiocco rosa per la splendida coppia formata dae Christian Vieri. Genitori per la seconda volta di un’altra femminuccia. Dopo Stella, nasce Isabel. Ma come sarà andato il partoquesto periodo di emergenza sanitaria? Lo ha raccontato la neomamma sul settimanale Chi,un’intervista che ha chiarito le intenzioni future della coppia. Ormai è trascorso quasi un mese da quando Bobo esono diventati nuovamente genitori di una bellissima bambina. Tutti ricorderanno quandola videochiamata trae Manuela Arcuri, Bobo Vieri ha pensato bene di intervenire per un saluto. Manuela non ha resistito e ha esordito con un “Bobo, adesso manca solo un maschio!”. La coppia mette subito le mani avanti.. “E’ pieno di femmine in casa, pieno di bimbe. Manca un maschio? ...