“Credo che i grandi calciatori debbano giocare in Champions, al Milan non era possibile”: frecciata di Suso (Di mercoledì 29 aprile 2020) Suso dovrebbe rimanere al Siviglia. In caso di stop definitivo della Liga, infatti, gli andalusi sarebbero qualificati di diritto alla prossima Champions League e scatterebbe automaticamente l’obbligo di riscatto previsto. Intanto lo spagnolo si toglie qualche sassolino dalla scarpa e non lesina frecciate al Milan: “Credo che i grandi giocatori debbano giocare in Champions e al Milan questo non era possibile, siamo arrivati al massimo in Europa League”, ha detto intervenendo a ‘Casa Sky Sport’. Suso ha poi rivelato di essere stato vicino ad altri due club italiani in passato. La Fiorentina: “Ci fu un incontro con il presidente, il direttore sportivo e il mio agente: in segno di rispetto decidemmo di ascoltare la loro proposta. Montella è un tecnico che mi è sempre piaciuto, è uno che parla poco ed è pure bravo”. ... Leggi su calcioweb.eu Fontana risponde a De Luca : “Credo che abbia sbagliato sugli ingressi”

Angelo Borrelli e la previsione : “credo staremo a casa anche il 1 maggio”

Coronavirus - la diretta – Borrelli : “Credo che staremo a casa anche il 1 maggio e per molte settimane”. Il viceministro Misiani : “Non siamo in condizioni di dare date per la riapertura di attività produttive” (Di mercoledì 29 aprile 2020) Suso dovrebbe rimanere al Siviglia. In caso di stop definitivo della Liga, infatti, gli andalusi sarebbero qualificati di diritto alla prossimaLeague e scatterebbe automaticamente l’obbligo di riscatto previsto. Intanto lo spagnolo si toglie qualche sassolino dalla scarpa e non lesina frecciate al: “Credo che igiocatoriine alquesto non era possibile, siamo arrivati al massimo in Europa League”, ha detto intervenendo a ‘Casa Sky Sport’. Suso ha poi rivelato di essere stato vicino ad altri due club italiani in passato. La Fiorentina: “Ci fu un incontro con il presidente, il direttore sportivo e il mio agente: in segno di rispetto decidemmo di ascoltare la loro proposta. Montella è un tecnico che mi è sempre piaciuto, è uno che parla poco ed è pure bravo”. ...

GassmanGassmann : Io davvero non riesco a capire la rabbia per non poter andare in chiesa. Il culto è una cosa personale, per chi cre… - borghi_claudio : Renzi dice che se Salvini fosse stato al potere 'avrebbe gestito l'emergenza come Bolsonaro. a) Credo che qualsiasi… - borghi_claudio : Le trappole messe da @NicolaPorro davanti a Salvini per costringerlo a dire viva mes e viva europa mi hanno lasciat… - goldenbisexual : maxi orale di un'ora. credo che parlerò della mia esperienza con l'alternanza scuola lavoro per 40 minuti, sì?? #maturità2020 - elimir73 : RT @Dio: Insomma il governo è costretto a riaprire puntando sulla vostra capacità di profilassi, ovvero ciò che vi ha insegnato mamma a 5 a… -

Ultime Notizie dalla rete : “Credo che Coronavirus: Spadafora, 'rispetto il calcio ma nulla è scontato' Affaritaliani.it