Calcio | in Svizzera il campionato potrebbe ripartire l’8 giugno

(Di mercoledì 29 aprile 2020) E’ decisamente variegata la situazione neleuropeo relativamente alla gestione di riapertura o di chiusura anticipata dei tornei nazionali per via dell’emergenza sanitaria. Come è noto in Belgio, Olanda e Francia si è deciso per lo stop, mentre è atteso domani in Germania il giudizio del Governo per dare il via libera o meno alla Bundesliga. Novità, però, arrivano anche dalla. Il Consiglio federale, infatti, ha decisamente allentato le restrizioni contro la pandemia per tante attività produttive, tra cui anche lo sport. A partire dall’11 maggio, infatti, sarà possibile allenarsi, ovviamente applicando tutte le misure riguardanti la cura dell’igiene. Un’indicazione che riguarda sia le discipline individuali che quelle di squadra. Secondo quanto riportano le cronache, gli allenamenti potranno ...