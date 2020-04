Sport, Lauro: “Bene Coni sul contributo ai fitti ma occorrono anche bonus per le società” (Di martedì 28 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSullo Sport e sulle difficoltà che le società beneventane stanno sopportando e sopporteranno nei prossimi mesi, a intervenire è il consigliere delegato in materia di Palazzo Mosti Enzo Lauro. Che scrive: “Alle tante preoccupazioni che viviamo in questo difficile momento è giusto che, non solo gli appassionati delle diverse discipline, abbiano a cuore anche quelle legate alla ripresa delle attività Sportive. Innanzitutto, va chiarito che lo Sport, oltre ad essere una sana pratica ricreativa, costituisce un comparto produttivo di primaria importanza, sia per il suo indotto che per l’impatto diretto sulla vita dei cittadini. Alla frustrazione di questa fase si sommano le incertezze sul futuro: dalle nuove forme di tutela della salute che andranno adottate dagli Sportivi fino all’adeguamento degli impianti. Una ... Leggi su anteprima24 Rai : morto giornalista Franco Lauro - volto di RaiSport

Enzo Lauro: "Bene il CONI sui fitti occorrono anche bonus per la ripartenza. Chiusura dello sport sarebbe sconfitta per tutti"

