Salvini invita tutti ad una manifestazione con mascherine | ma si violerebbe il suo stesso

Leggi su bufale

(Di martedì 28 aprile 2020) Sta facendo discutere molto l’invito di Matteoa dar vita ad una sorta dinei prossimi giorni, presumibilmente a cavallo del 1 maggio, pur non menzionando esplicitamente né la data in cui farsi sentire, né il termine esplicito di “”. Un video social che in qualche modo dà continuità ad una serie di idee quasi complottiste, come era emerso in un primo momento la scorsa settimana. Ci sono però alcuni conflitti legislativi singolari, anche perché l’invito cozza con alcuni decreti voluti a suo tempo dal diretto interessato.e la possibilecontro il governo Per farvela breve, come potrete intuire tramite il video a fine articolo in cui possiamo osservare le repliche di Scanzi a tutte le osservazioni di, attorno al minuto dieci del filmato possiamo assistere ad ...