Morso di Suarez a Chiellini: «Ecco perché lo fece» (Di martedì 28 aprile 2020) Diego Lugano spiega il gesto di Luis Suarez nei confronti di Giorgio Chiellini durante Italia-Uruguay del Mondiale 2014 L’ex calciatore Diego Lugano ha parlato del Morso di Luis Suarez nei confronti di Giorgio Chiellini durante Italia-Uruguay del Mondiale 2014: «Per quel che è successo ha messo a rischio la possibilità di andare al Real Madrid o al Barcellona. Ha Morso qualcuno assumendosi un rischio, ma avrebbe ucciso tanto era fedele alla causa. Questa è la verità e lo ringrazio per gli sforzi fatti. Quella storia di Luis Suarez è degna di essere raccontata nella migliore storia del calcio uruguaiano». «Gli italiani lo stavano rincorrendo tutto il tempo. Poi, dopo che Luis ha fatto quel che ha fatto, Chiellini ha sbagliato la marcatura su Godin, permettendogli di segnare e di qualificarci. Credo che quel che ha fatto Luis ... Leggi su calcionews24 “Ha sempre negato tutto. Sperava che le telecamere non l’avessero ripreso” : il retroscena sul morso di Suarez (Di martedì 28 aprile 2020) Diego Lugano spiega il gesto di Luisnei confronti di Giorgiodurante Italia-Uruguay del Mondiale 2014 L’ex calciatore Diego Lugano ha parlato deldi Luisnei confronti di Giorgiodurante Italia-Uruguay del Mondiale 2014: «Per quel che è successo ha messo a rischio la possibilità di andare al Real Madrid o al Barcellona. Haqualcuno assumendosi un rischio, ma avrebbe ucciso tanto era fedele alla causa. Questa è la verità e lo ringrazio per gli sforzi fatti. Quella storia di Luisè degna di essere raccontata nella migliore storia del calcio uruguaiano». «Gli italiani lo stavano rincorrendo tutto il tempo. Poi, dopo che Luis ha fatto quel che ha fatto,ha sbagliato la marcatura su Godin, permettendogli di segnare e di qualificarci. Credo che quel che ha fatto Luis ...

Lugano e il morso di Suarez a Chiellini: "Gli italiani lo perseguitavano"

