Le mascherine per comunicare coi non udenti: si vedono le labbra (Di martedì 28 aprile 2020) mascherine trasparenti per le persone non udenti. L'idea è di una coppia di non udenti indonesiana di Makassar, sull'isola di Sulawesi. Per comunicare tra loro hanno iniziato a fabbricare delle mascherine con la parte centrale trasparente in modo da poter vedere il movimento delle labbra. Da quel momento Faizah Badaruddin e sua moglie si sono messi a fabbricare mascherine per la comunità. Le mascherine trasparenti, che lasciano visibili le labbra, già esistono. Ma in generale sono poche, costose, e spesso introvabili. Leggi su ilfogliettone CORONAVIRUS ITALIA AGGIORNAMENTI/ Ultime notizie : stop Iva su mascherine per il 2020

Obbligo mascherine dal 4 maggio 2020 : tutto quello che dobbiamo sapere

Fase 2 con mascherine obbligatorie. “Ma dubbi su loro efficacia” - dicono gli esperti (Di martedì 28 aprile 2020)trasparenti per le persone non. L'idea è di una coppia di nonindonesiana di Makassar, sull'isola di Sulawesi. Pertra loro hanno iniziato a fabbricare dellecon la parte centrale trasparente in modo da poter vedere il movimento delle. Da quel momento Faizah Badaruddin e sua moglie si sono messi a fabbricareper la comunità. Letrasparenti, che lasciano visibili le, già esistono. Ma in generale sono poche, costose, e spesso introvabili.

NicolaPorro : Ieri sono 'morte' centinaia di migliaia di piccole imprese grazie al coraggio di #Conte.Ma i giornali non se ne acc… - LegaSalvini : SALVINI: 'CON MASCHERINE MA PRONTI MANIFESTARE' 'TANTISSIMI CITTADINI CI CHIEDONO DI ORGANIZZARCI, NON SOLO IN RETE… - reportrai3 : Quello delle mascherine è diventato un grande affare, dove a perderci rischia di essere la sicurezza. Abbiamo prova… - VienDalMare84 : RT @paolocristallo: #Arcuri :'Italia ha acquistato le mascherine al costo di 0,39€ cadauno. Prima della crisi una mascherina costava 0,08€.… - katnip74 : RT @vanabeau: Due mesi di tempo e non sono riusciti a garantire mascherine per tutti, test sierologici e tamponi a tappeto e una app in gra… -

Ultime Notizie dalla rete : mascherine per Mascherine per bambini: tutto quello che serve sapere per proteggerli Io Donna Coronavirus Veneto, Zaia: "Indicatori dicono che possiamo ampliare riaperture"

"Non posso accettare che si dica che i veneti sono irresponsabili, sono persone perbene". È la replica del governatore del Veneto Luca Zaia in relazione alle critiche legate alle aperture concesse dal ...

Coronavirus, distribuzione mascherine: attenzione per anziani e studenti fuori sede

Toscana, 28 aprile 2020 - Mascherine: un’attenzione particolare nella distribuzione ai cittadini over 70, ai disabili, a chi si trova in una situazione di disagio, agli studenti fuori sede che non han ...

"Non posso accettare che si dica che i veneti sono irresponsabili, sono persone perbene". È la replica del governatore del Veneto Luca Zaia in relazione alle critiche legate alle aperture concesse dal ...Toscana, 28 aprile 2020 - Mascherine: un’attenzione particolare nella distribuzione ai cittadini over 70, ai disabili, a chi si trova in una situazione di disagio, agli studenti fuori sede che non han ...