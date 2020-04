La verità è che se mi hai tradita | tu non mi ami

Leggi su dilei

(Di martedì 28 aprile 2020) Il tradimento non esiste e non capita per caso: è una scelta. E non credete a chi inventa scuse, a chi vi dice che è stato un errore di una notte o un comodo riparo per fuggire dai problemi, vi stanno mentendo. E il torto più grande che potete fare a voi stesse è proprio quello di credere alle bugie di chi torna dicendo che ha sbagliato e che vi ama. Loro, i traditori, si riempiranno la bocca di parole bellissime di perdono e vi ricorderanno di quanto era bello quando sotto le stelle vi scambiavate le promesse d’amore, quelle eterne. Capiterà di sentire la voglia di cedere a quel ricatto sotto mentite spoglie, “non puoi lasciarmi, ci siamo promessi di restare insieme per sempre”, vi diranno, ricordandovi che l’amore è anche perdono. Ed è vero, quel sentimento puro e nobile è sempre gentile, forte ed ...