La grande ondata di gelo del febbraio 1956 ha fatto più morti dell’epidemia di Asiatica del 1957 in Italia [DATI e GRAFICI] (Di martedì 28 aprile 2020) Oggi il mondo è alle prese con la pandemia di coronavirus. La nuova malattia ha provocato quasi 200.000 contagiati e 27.000 mila morti in Italia, ma da giorni ha notevolmente rallentato la sua corsa. Questa è solo l’ultima di tante pandemie che hanno seminato morte nel mondo. Restando nel secolo scorso, dopo la terribile pandemia di spagnola, che nel 1918 provocò tra 50 e 100 milioni di morti, nel 1957 un nuovo virus tornò a spaventare il mondo dopo essere emerso nell’Asia orientale: l’Asiatica. Con quella pandemia, “fu molto diffuso ed evidente il fenomeno di polmoniti primariamente virali. In contrasto a quanto osservato nel 1918, le morti si verificarono soprattutto nelle persone affette da malattie croniche e meno colpiti furono i soggetti sani. Il virus dell’Asiatica (H2N2) era destinato ad una breve permanenza tra gli ... Leggi su meteoweb.eu L’Italia è una repubblica democratica fondata sul Grande Fratello Vip

Previsioni Meteo Marzo 2020 - verso forte ondata di FREDDO e NEVE : i Giorni della Merla in grande ritardo per la “Rivincita dell’Inverno” (Di martedì 28 aprile 2020) Oggi il mondo è alle prese con la pandemia di coronavirus. La nuova malattia ha provocato quasi 200.000 contagiati e 27.000 milain Italia, ma da giorni ha notevolmente rallentato la sua corsa. Questa è solo l’ultima di tante pandemie che hanno seminato morte nel mondo. Restando nel secolo scorso, dopo la terribile pandemia di spagnola, che nel 1918 provocò tra 50 e 100 milioni di, nel 1957 un nuovo virus tornò a spaventare il mondo dopo essere emerso nell’Asia orientale: l’. Con quella pandemia, “fu molto diffuso ed evidente il fenomeno di polmoniti primariamente virali. In contrasto a quanto osservato nel 1918, lesi verificarono soprattutto nelle persone affette da malattie croniche e meno colpiti furono i soggetti sani. Il virus dell’(H2N2) era destinato ad una breve permanenza tra gli ...

ke_nzoy : RT @poltronaggio: Non solo, #Conte si dice anche sicuro che ci sarà una seconda ondata di contagi tra due settimane. Quindi i protocolli sa… - jason05_ : @chribani eh ma il problema è proprio questo: teoricamente noi dovevamo essere il primo paese occidentale ad 'uscir… - MartyCippy : RT @Kwonfident__: @TgLa7 @Palazzo_Chigi Se davvero ci sarà il via libera agli “affetto stabili” mi aspetto una nuova ondata di contagi. Ced… - Ecate31 : RT @Kwonfident__: @TgLa7 @Palazzo_Chigi Se davvero ci sarà il via libera agli “affetto stabili” mi aspetto una nuova ondata di contagi. Ced… - Kwonfident__ : @TgLa7 @Palazzo_Chigi Se davvero ci sarà il via libera agli “affetto stabili” mi aspetto una nuova ondata di contag… -

Ultime Notizie dalla rete : grande ondata La grande ondata di gelo del febbraio 1956 ha fatto più morti dell’epidemia di Asiatica del 1957 in Ita ... Meteo Web CENTRO METEO europeo: previsioni Maggio 2020, la grande SVOLTA

Il Centro Meteo Europeo, con le proiezioni sino a 46 giorni, traccia linee di tendenza che si spingono fin sino i primissimi giorni di Giugno 2020, ma l'obiettivo del nostro approfondimento è Maggio 2 ...

Coronavirus, il primario di Cernusco: "Seguire le regole per evitare una seconda ondata"

E raccomanda a tutti di "seguire le regole" per evitare una seconda ondata di contagi Cernusco sul Naviglio (Milano), 28 aprile 2020 - Ha paura della Fase 2. E raccomanda a tutti di "seguire le regole ...

Il Centro Meteo Europeo, con le proiezioni sino a 46 giorni, traccia linee di tendenza che si spingono fin sino i primissimi giorni di Giugno 2020, ma l'obiettivo del nostro approfondimento è Maggio 2 ...E raccomanda a tutti di "seguire le regole" per evitare una seconda ondata di contagi Cernusco sul Naviglio (Milano), 28 aprile 2020 - Ha paura della Fase 2. E raccomanda a tutti di "seguire le regole ...