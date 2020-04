Josh Richards: la star di TikTok vittima di una gaffe a luci rosse (VIDEO) (Di martedì 28 aprile 2020) Josh Richards è un attore e TikToker di solo 18 anni molto famoso negli Stati Uniti, ma è bastata una diretta su Instagram di pochi secondi per catturare l’attenzione mediatica di tutto il mondo. Ospite del profilo del suo amico Griffin Johnson, Josh Richards durante la diretta ha posato lo smartphone per terra con la VIDEOcamera ancora accesa e ci si è seduto sopra, tirandosi giù i pantaloni e le mutande. Josh Richards di TikTok si cala le mutande in diretta Instagram (VIDEO) @BITCHYXit https://t.co/vNdU3Cj3q5 — BITCHYX.IT (@BITCHYXit) April 28, 2020 Superfluo sottolineare come il tutto sia successo in diretta e circa 10 mila persona hanno così visto le parti intime del ragazzo. A distanza di poche ore sono arrivate pure le scuse. “Volevo scusarmi per quanto accaduto ieri durante la live. Ho una responsabilità a causa dei ... Leggi su bitchyf (Di martedì 28 aprile 2020)è un attore eer di solo 18 anni molto famoso negli Stati Uniti, ma è bastata una diretta su Instagram di pochi secondi per catturare l’attenzione mediatica di tutto il mondo. Ospite del profilo del suo amico Griffin Johnson,durante la diretta ha posato lo smartphone per terra con lacamera ancora accesa e ci si è seduto sopra, tirandosi giù i pantaloni e le mutande.disi cala le mutande in diretta Instagram () @BITCHYXit https://t.co/vNdU3Cj3q5 — BITCHYX.IT (@BITCHYXit) April 28, 2020 Superfluo sottolineare come il tutto sia successo in diretta e circa 10 mila persona hanno così visto le parti intime del ragazzo. A distanza di poche ore sono arrivate pure le scuse. “Volevo scusarmi per quanto accaduto ieri durante la live. Ho una responsabilità a causa dei ...

Sassa76265155 : RT @BITCHYXit: Il video di Josh Richards in cui si cala le mutande in diretta Instagram

