Fase 2, i toelettatori chiedono a De Luca di riaprire il 4 maggio (Di martedì 28 aprile 2020) Tempo di lettura: 3 minutiCon una lettera aperta al governatore Vincenzo De Luca, il consiglio regionale della Federazione Nazionale toelettatori, a nome dei soci della Campania, ha chiesto di poter rientrare tra le attività previste per l’apertura nella Fase che prenderà il via il prossimo 4 maggio. Quella dei toelettatori è una categoria (Codice Ateco 96-09-04 – servizi di CURA degli animali da compagnia) che non si occupa solo di “bellezza animale”, come erroneamente si può pensare, ma soprattutto di “benessere animale”. I professionisti del settore mettono in atto una serie di operazioni con l’obiettivo di mantenere ottimale lo stato di salute dei nostri amici a quattro zampe, fino a prevenire le malattie classiche di cani e gatti dovute ad incuria del manto o alla proliferazione di parassiti. Chi condivide la ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 28 aprile 2020) Tempo di lettura: 3 minutiCon una lettera aperta al governatore Vincenzo De, il consiglio regionale della Federazione Nazionale, a nome dei soci della Campania, ha chiesto di poter rientrare tra le attività previste per l’apertura nellache prenderà il via il prossimo 4. Quella deiè una categoria (Codice Ateco 96-09-04 – servizi di CURA degli animali da compagnia) che non si occupa solo di “bellezza animale”, come erroneamente si può pensare, ma soprattutto di “benessere animale”. I professionisti del settore mettono in atto una serie di operazioni con l’obiettivo di mantenere ottimale lo stato di salute dei nostri amici a quattro zampe, fino a prevenire le malattie classiche di cani e gatti dovute ad incuria del manto o alla proliferazione di parassiti. Chi condivide la ...

La consigliera comunale di Latina, Matilde Celentano, invoca la riapertura delle attività di toelettatura per animali domestici. "Assurdo aspettare fino al primo giugno, per i nostri amici a quattro z ...

Domenica 26 aprile il Presidente del Consiglio ha spiegato agli italiani le regole che entreranno in vigore il 4 maggio. Grazie alle sue parole sappiamo quando riprenderanno a lavorare baristi e creat ...

