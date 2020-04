Camorra come la Cia, drone in carcere con sei cellulari (Di martedì 28 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – La sospensione dei colloqui nelle carceri a causa della pandemia ha costretto parenti e amici dei detenuti ad aguzzare l’ingegno per fare consegne illegali ai loro congiunti in cella e adesso i cellulari a Napoli arrivano in volo: gli agenti della Polizia Penitenziaria dell’istituto di pena di Secondigliano, grazie ad una attività di intelligence, hanno sequestrato un drone con a bordo sei telefoni, atterrato nell’area detentiva. Lo rende noto l’Uspp, sindacato di polizia penitenziaria. “Ci congratuliamo con i colleghi, – commenta Giuseppe Moretti, presidente dell’Uspp – e continuiamo a sostenere che la Polizia Penitenziaria deve essere dotata di strumenti tecnologici avanzati per contrastare questa grave piaga. Inoltre chiediamo di introdurre un reato che punisca l’introduzione e ... Leggi su anteprima24 Le Iene vedono solo la camorra a Napoli : “Solidarietà come la famiglia del Chapo” (Di martedì 28 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – La sospensione dei colloqui nelle carceri a causa della pandemia ha costretto parenti e amici dei detenuti ad aguzzare l’ingegno per fare consegne illegali ai loro congiunti in cella e adesso ia Napoli arrivano in volo: gli agenti della Polizia Penitenziaria dell’istituto di pena di Secondigliano, grazie ad una attività di intelligence, hanno sequestrato uncon a bordo sei telefoni, atterrato nell’area detentiva. Lo rende noto l’Uspp, sindacato di polizia penitenziaria. “Ci congratuliamo con i colleghi, – commenta Giuseppe Moretti, presidente dell’Uspp – e continuiamo a sostenere che la Polizia Penitenziaria deve essere dotata di strumenti tecnologici avanzati per contrastare questa grave piaga. Inoltre chiediamo di introdurre un reato che punisca l’introduzione e ...

pakywood : @justsugarfree In effetti come potrebbe ripartire la camorra senza i rifiuti industriali della Lombardia da smaltire nelle campagne del sud. - serenobit : Chiedere al amico del anoco x risolvere la scgifezza che persone come lwi lasciano girare nelke nostre citta e vi… - peppology : @AzzieThreadbare @SirArthurConanG 2/2 costretto a fare dai 250km (come me) a 800 per sentirsi dire 'sfaticati' da g… - Gaetanol76 : RT @Gaetanol76: @NotizieFrance @ChangeItalia Carcere duro e pena di morte come negli USA ???? per i boss di mafia e camorra. - Gaetanol76 : @NotizieFrance @ChangeItalia Carcere duro e pena di morte come negli USA ???? per i boss di mafia e camorra. -

Ultime Notizie dalla rete : Camorra come Camorra come la Cia, drone in carcere con sei cellulari anteprima24.it Scarcerazione Zagaria, Luigi Roma: “Lo strano silenzio dei professionisti dell’antimafia”

Sulla discussa scarcerazione del boss della camorra casertana Pasquale Zagaria, fratello dell’ex superlatitante Michele Zagaria, l’avvocato Luigi Roma scrive al presidente della Commissione Antimafia ...

L’ultima trovata della camorra, drone per consegnare cellulari ai detenuti di Secondigliano

La sospensione dei colloqui nelle carceri a causa della pandemia ha costretto parenti e amici dei detenuti ad aguzzare l’ingegno per fare consegne illegali ai loro congiunti in cella e adesso i cellul ...

Sulla discussa scarcerazione del boss della camorra casertana Pasquale Zagaria, fratello dell’ex superlatitante Michele Zagaria, l’avvocato Luigi Roma scrive al presidente della Commissione Antimafia ...La sospensione dei colloqui nelle carceri a causa della pandemia ha costretto parenti e amici dei detenuti ad aguzzare l’ingegno per fare consegne illegali ai loro congiunti in cella e adesso i cellul ...