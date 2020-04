Calcio, il comitato medico della FIFA è contrario alla ripresa: “Non si deve tornare a giocare fino a fine agosto” (Di martedì 28 aprile 2020) Il mondo del Calcio (e dello sport in generale) sta vivendo uno dei periodi più complicati e controversi del dopoguerra, con l’emergenza sanitaria globale legata al Covid-19 che ha stravolto i calendari e messo in serio pericolo la salute di giocatori, addetti ai lavori e tifosi. La prospettiva di una ripartenza in tempi celeri dei campionati calcistici nazionali sembra preoccupare notevolmente in tal senso il comitato medico della FIFA, che ha espresso un parere molto critico a riguardo tramite le dichiarazioni rilasciate da Michel D’Hooghe al Daily Telegraph. Il medico belga, presidente del comitato, è molto prudente: “Sono scettico. Non si dovrà tornare a giocare prima della fine di agosto o dell’inizio di settembre. Il Calcio improvvisamente non è la cosa più importante della vita. Sarei contento di poter riprendere le ... Leggi su oasport Comitato medico FIFA : «Niente calcio prima della prossima stagione»

Brusaferro : «Il Comitato tecnico scientifico non ha ancora affrontato il problema calcio»

Corona virus : comitato regionale Lombardia rinvia partite di calcio dilettantistico (Di martedì 28 aprile 2020) Il mondo del(e dello sport in generale) sta vivendo uno dei periodi più complicati e controversi del dopoguerra, con l’emergenza sanitaria globale legata al Covid-19 che ha stravolto i calendari e messo in serio pericolo la salute di giocatori, addetti ai lavori e tifosi. La prospettiva di una ripartenza in tempi celeri dei campionati calcistici nazionali sembra preoccupare notevolmente in tal senso il, che ha espresso un parere molto critico a riguardo tramite le dichiarazioni rilasciate da Michel D’Hooghe al Daily Telegraph. Ilbelga, presidente del, è molto prudente: “Sono scettico. Non si dovràa giocare primafine di agosto o dell’inizio di settembre. Ilimprovvisamente non è la cosa più importantevita. Sarei contento di poter riprendere le ...

TuttoMercatoWeb : Comitato Medico FIFA: 'Il calcio non dovrebbe riprendere prima di settembre' - capuanogio : Il Comitato tecnico scientifico e i dubbi sul protocollo della #Figc per garantire la ripresa del calcio. Secondo i… - RaiSport : ?#Calcio ??#Coronavirus Comitato medico #Fifa: 'Il calcio non può riprendere fino all'1 settembre, bisogna avere più… - DaniloBatresi : RT @InterCM16: Comitato medico Fifa:” Il calcio non è la cosa più importante nella vita. Saremmo già contenti se si potesse iniziare la sta… - OA_Sport : Calcio, il comitato medico della FIFA è contrario alla ripresa: “Non si deve tornare a giocare fino a fine agosto” -