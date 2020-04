"Adesso date un futuro ai nostri quartieri sotto al Ponte"

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 28 aprile 2020) L’ultima campata del nuovoper Genova, l’hanno vista allinearsi questa mattina dalla finestra. Gli abitanti deivicini all’exMorandi , Sampierdarena e Certosa, hanno vissuto tutte le fasi di demolizione e ricostruzione del nuovo viadotto, con non poche difficoltà, legate alla viabilità modificata e alle chiusure del piccolo commercio che ha molto sofferto per l’effetto “isolamento”nei mesi successivi al crollo.Sono rimasti “ai confini”, tant’è che un comitato di abitanti si chiama proprio così: “Abitanti ai confini della zona Rossa”. Le vie e le strade vicine, i palazzi, quelli immediatamente vicini a quella via Porro sgomberata il giorno stesso del crollo.“Il nostro comitato si è costituito per rispondere alle esigenze dei tanti che sono ...