Tuffi, chi è Andreas Sargent Larsen: un italo-danese che sogna in grande (Di lunedì 27 aprile 2020) La nazionale italiana di Tuffi sta vivendo negli ultimi anni un periodo di grande rinnovamento. Dopo le Olimpiadi di Rio i commissari tecnici Oscar Bertone e Giorgio Cagnotto hanno deciso di puntare su un gruppo molto giovane, con gli azzurri che hanno già presenziato ad alcune manifestazioni come gli ultimi Europei di Kiev. Proprio nella rassegna continentale ha fatto l’esordio con l’Italia Andreas Sargent Larsen. Un cognome poco nostrano ed infatti il classe 1999 è nato in Danimarca a Copenaghen. Proprio con la Danimarca il giovane tuffatore italiano ha partecipato alle sue prime gare giovanili, venendo poi naturalizzato nelle ultime stagioni dall’Italia. Agli Europei di Kiev ha partecipato alla gara della piattaforma, chiudendo al tredicesimo posto e non riuscendo a centrare un accesso alla finale che poteva essere alla portata. Tre errori nei sei ... Leggi su oasport Tuffi - la NextGen maschile : i 5 migliori under20 da seguire : Serena - Zaongyuan - Carter - Ternovoj - Williams

Tuffi - Grand Prix Rostock 2020 : i risultati della seconda giornata. Successo tedesco nel sincro maschile dai 3 metri

‘Saranno Campioni’ : Chiara Pellacani - la più giovane azzurra di sempre a vincere un oro continentale nei tuffi (Di lunedì 27 aprile 2020) La nazionale italiana dista vivendo negli ultimi anni un periodo dirinnovamento. Dopo le Olimpiadi di Rio i commissari tecnici Oscar Bertone e Giorgio Cagnotto hanno deciso di puntare su un gruppo molto giovane, con gli azzurri che hanno già presenziato ad alcune manifestazioni come gli ultimi Europei di Kiev. Proprio nella rassegna continentale ha fatto l’esordio con l’Italia. Un cognome poco nostrano ed infatti il classe 1999 è nato in Danimarca a Copenaghen. Proprio con la Danimarca il giovane tuffatore italiano ha partecipato alle sue prime gare giovanili, venendo poi naturalizzato nelle ultime stagioni dall’Italia. Agli Europei di Kiev ha partecipato alla gara della piattaforma, chiudendo al tredicesimo posto e non riuscendo a centrare un accesso alla finale che poteva essere alla portata. Tre errori nei sei ...

GretaMencarelli : Quante lacrime che sto versando... ora chi si ferma più ?????? Grazie per questa ora e venti di compagnia, lacrime, ri… - elisa24102 : RT @Emili31842148: Certi sapori d'infanzia non te li scordi piu'Sanno di freschezza... di vento soffice e leggero ...di occhi aperti sul mo… - zizigong : RT @Emili31842148: Certi sapori d'infanzia non te li scordi piu'Sanno di freschezza... di vento soffice e leggero ...di occhi aperti sul mo… - matitesbagliate : RT @Emili31842148: Certi sapori d'infanzia non te li scordi piu'Sanno di freschezza... di vento soffice e leggero ...di occhi aperti sul mo… - intornoAlTempo : RT @Emili31842148: Certi sapori d'infanzia non te li scordi piu'Sanno di freschezza... di vento soffice e leggero ...di occhi aperti sul mo… -

Ultime Notizie dalla rete : Tuffi chi Rimini. Stoppato l'assalto alla spiaggia: niente tuffi Libertas San Marino Tuffi, chi è Andreas Sargent Larsen: un italo-danese che sogna in grande

La nazionale italiana di tuffi sta vivendo negli ultimi anni un periodo di grande rinnovamento. Dopo le Olimpiadi di Rio i commissari tecnici Oscar Bertone e Giorgio Cagnotto hanno deciso di puntare s ...

Napoli, il lungomare affollato come se ci si fosse dimenticati del virus

Oggi Napoli, in special modo il lungomare, erano affollati di persone che andavano in giro come se nulla fosse successo.

La nazionale italiana di tuffi sta vivendo negli ultimi anni un periodo di grande rinnovamento. Dopo le Olimpiadi di Rio i commissari tecnici Oscar Bertone e Giorgio Cagnotto hanno deciso di puntare s ...Oggi Napoli, in special modo il lungomare, erano affollati di persone che andavano in giro come se nulla fosse successo.