La segnaletica di Atm per il distanziamento sui mezzi a Milano (Di lunedì 27 aprile 2020) Ad alcune fermate dei mezzi pubblici e sui mezzi stessi sono stati posti dei cerchi rossi stampati per terra a un metro di distanza l'uno dall'altro, con la scritta «Stai qui-Stand here» Leggi su ilpost (Di lunedì 27 aprile 2020) Ad alcune fermate deipubblici e suistessi sono stati posti dei cerchi rossi stampati per terra a un metro di distanza l'uno dall'altro, con la scritta «Stai qui-Stand here»

RaiNews : Sulle metro, sugli autobus e sui tram ci saranno adesivi per indicare i 'sedili vietati' e cerchi rossi a terra per… - Rolfi39 : RT @RaiNews: Sulle metro, sugli autobus e sui tram ci saranno adesivi per indicare i 'sedili vietati' e cerchi rossi a terra per distanziar… - Pedro69280970 : RT @RaiNews: Sulle metro, sugli autobus e sui tram ci saranno adesivi per indicare i 'sedili vietati' e cerchi rossi a terra per distanziar… - Handwriting01 : RT @RaiNews: Sulle metro, sugli autobus e sui tram ci saranno adesivi per indicare i 'sedili vietati' e cerchi rossi a terra per distanziar… - Barbara68545184 : RT @RaiNews: Sulle metro, sugli autobus e sui tram ci saranno adesivi per indicare i 'sedili vietati' e cerchi rossi a terra per distanziar… -