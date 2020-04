La Chiesa rompe con Conte

(Di lunedì 27 aprile 2020) E alla fine Giuseppeè riuscito a fare perdere la pazienza anche ai vescovi italiani. I presuli si erano fidati di lui, che li aveva riempiti di panzane come ha fatto anche con Papa Francesco, assicurando che dal prossimo 4 maggio i cattolici sarebbero potuti tornare incon tutte le mis

NicoGiusiano : @FMAdictos20 La rompe Chiesa - MichelinoSaitta : -Bastiano -Dimmi Saruzzo -In un momento così grave la CEI invece di collaborare rompe i coglioni -Direi che questo… - UnoTipoMe : Ma ce sarà na cosa su cui Giulietto Chiesa non rompe il cazzo? Tipo che uno je dice “oh oggi piove” e lui risponde… -

Ultime Notizie dalla rete : Chiesa rompe

ilGiornale.it

Lo ricordo con affetto e amicizia. Mancherà il suo coraggio nel difendere posizioni poco gradite e mancherà il suo essere una voce critica e indipendente in un mondo che, mai come oggi, ha bisogno di ...Il governatore della Crimea, Sergej Aksenov, ha espresso le sue condoglianze per la morte del giornalista e politico italiano Giulietto ...