De Napoli e Mauro ricordano il secondo tricolore azzurro

(Di lunedì 27 aprile 2020) Tempo di lettura: 3 minuti– Marte Sport Live e Radio Marte scendono in campo per celebrare il trentennale delscudetto del. In un momento di “vacatio” di calcio giocato, ricordiamo ilvinto nel 1990 ospitando ogni giorno in Marte Sport Live dalle 13 alle 14 alcuni protagonisti di quello storico trionfo. Oggi sono intervenuti Massimoe Nando De, che si sono anche “incrociati” dando vita a momenti di pura emozione. Massimo, in Marte Sport Live, ha confessato: “Queldel 1990 era fortissimo. Non ho mai visto giocatori così di alto livello in una sola squadra. Gli stranieri erano fenomeni. C’era Diego, il più forte di tutti i tempi, ma non solo: Careca è stato il miglior centravanti, assieme a Van Basten, mai visto in Italia, ...