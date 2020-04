Coronavirus, in Lombardia tornano a salire i morti (+124 in 24 ore). Drastico calo di nuovi contagi (-330 rispetto a ieri) e dei ricoveri (-956) – Il bollettino (Di lunedì 27 aprile 2020) Coronavirus in Italia: ultime notizie in direttaIl bollettino del 27 aprile Torna a risalire il numero di decessi a causa del Coronavirus rispetto alla giornata di ieri: oggi, 27 aprile, la Lombardia conta 125 nuove vittime in 24 ore (ieri erano 56). In totale i decessi da Covid ora sono 13.449 (ieri erano 13.325). Rispetto a ieri ci sono stati 590 positivi, -330 rispetto a ieri, quando erano cresciuti di 920 in 24 ore. Adesso il totale è di 73.479 casi (ieri erano 72.889). I dati arrivano a fronte di +5.053 nuovi tamponi eseguiti, per un totale di 342.850. Il numero dei pazienti in terapia intensiva ora è di 680 (-26 rispetto a 706 di ieri), i ricoverati sono 7.525 (-956 da ieri). Continuano ad aumentare i guariti: +1.409 rispetto a ieri, per un totale di 48.471 (ieri erano 47.062). Fanno ben sperare i numeri per Milano. Sono +188 i casi in provincia (in totale ... Leggi su open.online Coronavirus - ultime notizie – In Italia quasi 27mila vittime dall’inizio della pandemia. In Lombardia meno di 600 nuovi casi in 24 ore. La protesta della Cei per le Messe ancora vietate

Coronavirus - in Lombardia 1.000 ricoveri in meno - ma la sorpresa è Milano

