Calcio il 18 maggioforse

(Di lunedì 27 aprile 2020) Lo Sport prova a ripartire. Dal 4 maggio gli atleti potranno riprendere gli allenamenti individuali, gli sportivi delle discipline di squadra dovranno attendere altre due settimane - fino al 18 maggio - per tornare a prepararsi in maniera adeguata. Per approfondire leggi anche: I medici della serie

Via libera all’attività sportiva, nessun accenno all’intervento economico che il Governo dovrà sostenere per tenere in vita il Sistema sportivo nazionale. «Allo scopo di consentire la graduale ripresa ...Premessa: tutti vogliamo uscire dalla quarantena prima e meglio possibile, in sicurezza, tutti vogliamo tornare a far sport, e tutti sappiamo quant' difficile stabilire nuove regole ai tempi del Coron ...