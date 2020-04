Si potrà fare sport dal 4 maggio? Corsa, andare in bici e regole da rispettare: l’annuncio di Conte per gli amatori (Di domenica 26 aprile 2020) Lunedì 4 maggio è la data in cui l’Italia entrerà nella fase 2, i cittadini dovranno iniziare a convivere col virus e ci sarà una graduale riapertura delle attività. Gli amatori potranno tornare a praticare attività sportiva, motoria e fisica: negli ultimi due mesi era consentito praticare un po’ di attività soltanto nei pressi di casa, tra una settimana si potrà invece allontanarsi dalla propria abitazione per lunghe camminate e biciclettate. Bisognerà svolgere l’attività individualmente e rispettando il distanziamento di uno-due metri, osservando tutte le misure di sicurezza, ma si potrà praticare liberamente il jogging, correre e andare in bicicletta. Corsa, JOGGING E andare IN biciCLETTA: LE regole DA rispettare Gli amatori dovranno rispettare la distanza di sicurezza di uno o due metri a ... Leggi su oasport Spostamenti e visite ai parenti dal 4 maggio 2020 : cosa si potrà fare nella fase 2

Coronavirus Bari - Decaro : "Tutto ciò che si potrà fare dal 4 maggio a Bari"

