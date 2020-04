Kate Middleton, come cambierà la sua vita a Corte (Di domenica 26 aprile 2020) Kate Middleton ha dimostrato ampiamente di essere all’altezza del suo ruolo: tra impegni di Corte e incarichi importanti la Duchessa di Cambridge non sbaglia un colpo, mostrandosi sempre impeccabile. Eppure le cose per lei potrebbero cambiare: le responsabilità sono aumentate, soprattutto dopo l’allontanamento di Meghan e Harry. Se durante i numerosi tour insieme al Principe William ha affascinato il pubblico internazionale, presto Kate potrebbe dover partecipare agli impegni all’estero da sola. La rivista online The Talko sostiene che “Con tutti gli impegni in programma, è molto probabile che Kate debba fare dei tour in solitaria. Certo, è andata in Olanda per circa 24 ore senza William e ha fatto un viaggio di un giorno nel Regno Unito da sola, ma ci sono buone possibilità che dovrà fare delle trasferta più lunghe ... Leggi su dilei Meghan Markle e Kate Middleton hanno litigato e non si parlano più : Sarah Ferguson racconta la verità

Kate Middleton comanda a bacchetta William

Kate Middleton incanta in foto con l’abito floreale (Di domenica 26 aprile 2020)ha dimostrato ampiamente di essere all’altezza del suo ruolo: tra impegni die incarichi importanti la Duchessa di Cambridge non sbaglia un colpo, mostrandosi sempre impeccabile. Eppure le cose per lei potrebbero cambiare: le responsabilità sono aumentate, soprattutto dopo l’allontanamento di Meghan e Harry. Se durante i numerosi tour insieme al Principe William ha affascinato il pubblico internazionale, prestopotrebbe dover partecipare agli impegni all’estero da sola. La rivista online The Talko sostiene che “Con tutti gli impegni in programma, è molto probabile chedebba fare dei tour in solitaria. Certo, è andata in Olanda per circa 24 ore senza William e ha fatto un viaggio di un giorno nel Regno Unito da sola, ma ci sono buone possibilità che dovrà fare delle trasferta più lunghe ...

bnotizie : Kate Middleton e Meghan Markle, Sarah Ferguson svela: `La lite iniziò...` - VelvetGossip - BITCHYFit : Meghan Markle e Kate Middleton hanno litigato e non si parlano più: Sarah Ferguson racconta la verità - infoitcultura : Kate Middleton incanta in foto con l’abito floreale - infoitcultura : L'abito viola di Kate Middleton coi figli in quarantena - infoitcultura : Kate Middleton: l'abito a fiori per l'applauso al NHS -