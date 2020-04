Ci si può infettare per 2 volte? Come stanno davvero le cose (Di domenica 26 aprile 2020) Valentina Dardari Tante le domande in fatto di immunità. Come per esempio se si può venire contagiati più volte o quando si è certi di essere guariti Cosa si sa realmente dell’immunità da coronavirus? Nelle ultime settimane sono diverse le notizie che si sono rincorse in televisione e sui media. Spesso con pareri contrastanti tra gli esperti. In poche parole, si è sentito tutto e il contrario di tutto. E le domande che nascono in noi, poveri cittadini inesperti sul tema, sebbene ultimamente ci siamo fatti tutti una certa cultura in proposito, sono sempre di più. Possiamo reinfettarci? Come riportato da Quotidiano.net, cinque in particolare attanagliano la nostra mente. Intanto se possiamo reinfettarci più volte e, nel caso di risposta affermativa, perché questo avviene. Per rispondere a questo quesito ci ... Leggi su ilgiornale Coronavirus - come ci si può infettare al ristorante : ricostruzione di un vero contagio (con schema)

