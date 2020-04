Parrucchieri e centri estetici | riapertura Fase 2 Appuntamenti e orari serali

Agenzia_Ansa : Orari serali e su prenotazione, parrucchieri e centri estetici pensano al post covid-19 #Lifestyle #coronavirus… - Agenzia_Ansa : Orari serali e su prenotazione, parrucchieri e centri estetici pensano al post Covid #Coronavirus #ANSA - NurianGiacinto : RT @Agenzia_Ansa: Orari serali e su prenotazione, parrucchieri e centri estetici pensano al post covid-19 #Lifestyle #coronavirus #ANSA #f… - pattygrasso : RT @Agenzia_Ansa: Orari serali e su prenotazione, parrucchieri e centri estetici pensano al post covid-19 #Lifestyle #coronavirus #ANSA #f… - ZanellaLuciana2 : RT @Agenzia_Ansa: Orari serali e su prenotazione, parrucchieri e centri estetici pensano al post covid-19 #Lifestyle #coronavirus #ANSA #f… -

Ultime Notizie dalla rete : Parrucchieri centri

Oggi alle 18.30 via Facebook. "Un’ora di parole e musica tra aneddoti e backstage con tanti ospiti. Rievocherò il Sanremo con i Righeira e ’Domenica In’ quando feci i capelli in diretta ai Gaznevada.Cosa cambia per parrucchieri e centri estetici nella Fase 2? Al momento è fissata tra l’11 e 18 maggio, perché c’è l’incognita legata all’andamento dell’epidemia. Ma ci sono già le prime indicazioni ...