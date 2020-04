I medici di 17 squadre di Serie A su 20 scrivono alla FIGC: tutti i dubbi sulla ripresa della stagione (Di sabato 25 aprile 2020) E’ stata presentata una lettera da parte dei medici di 17 squadre del campionato di Serie A nei confronti della FIGC per esprimere tutti i dubbi sulla ripresa della stagione in Serie A. Mancano all’appello Juventus, Lazio e Genoa, tutti gli altri hanno espresso dubbi sul protocollo per la ripresa degli allenamenti. E’ quanto riferito da ‘La Repubblica’ nella sua edizione online. I medici di Atalanta, Bologna, Cagliari, Brescia, Fiorentina, Inter, Lecce, Milan, Napoli, Parma, Roma, Sampdoria, Sassuolo, Spal, Torino, Udinese e Verona hanno ribadito le perplessità su distanziamento sociale, nella sanificazione dei locali del ritiro e nella reperibilità dei tamponi. In altre occasioni i dubbi riguardano l’eventuale positività di un nuovo calciatore e le conseguenze del ritiro chiuso. “Love story tra Andrea Iannone e ... Leggi su calcioweb.eu Serie A nel caos - i medici delle squadre scrivono alla Figc : “Così in campo non si torna”

“Io non parlo coi medici delle squadre” - “Ah - ora sei diventato pure virologo” : nuovo botta e risposta Lotito-Agnelli

Coronavirus - si valuta anche l’attività delle squadre nazionali : task force di medici della federazione (Di sabato 25 aprile 2020) E’ stata presentata una lettera da parte deidi 17del campionato diA nei confronti dellaper esprimeredella stagione inA. Mancano all’appello Juventus, Lazio e Genoa,gli altri hanno espressosul protocollo per ladegli allenamenti. E’ quanto riferito da ‘La Repubblica’ nella sua edizione online. Idi Atalanta, Bologna, Cagliari, Brescia, Fiorentina, Inter, Lecce, Milan, Napoli, Parma, Roma, Sampdoria, Sassuolo, Spal, Torino, Udinese e Verona hanno ribadito le perplessità su distanziamento sociale, nella sanificazione dei locali del ritiro e nella reperibilità dei tamponi. In altre occasioni iriguardano l’eventuale positività di un nuovo calciatore e le conseguenze del ritiro chiuso. “Love story tra Andrea Iannone e ...

CalcioWeb : I medici di 17 squadre di #SerieA su 20 scrivono alla FIGC: tutti i dubbi sulla ripresa della stagione - - infoitsport : Coronavirus, solo i medici di tre squadre di Serie A non hanno perplessità. Non c'è il Napoli - milannewsmondo : Serie A nel caos, i medici delle squadre scrivono alla Figc: “Così in campo non si torna” - news24_napoli : Coronavirus, solo i medici di tre squadre di Serie A non hanno… - CosenzaPost : i medici delle squadre scrivono alla Figc: “così non si può tornare in campo” -