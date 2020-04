Coronavirus, Brasile al collasso: pochi test, ospedali pieni e fosse comuni, si teme 1milione di contagiati solo nell’ultima settimana (Di sabato 25 aprile 2020) Allarme Coronavirus in Brasile, che sembra essere destinato a diventare uno degli hotspot della malattia nel mondo. Le autorità sanitarie di Rio de Janeiro e di almeno altre quattro grandi città hanno avvertito che i loro sistemi sanitari sono sull’orlo del collasso, o già non possono più accettare nuovi pazienti. E gli esperti ritengono che il numero di infezioni, nel Paese di 211 milioni di abitanti, sia molto più alto di quello ufficiale. Il ministero della Salute ha confermato circa 53mila casi di contagio e oltre 3.600 morti, con i dati più gravi nella giornata di giovedì (3.700 nuovi casi, oltre 400 decessi). Ma gli scienziati delle università di San Paolo e Brasilia ritengono che il vero numero di persone infettate soltanto nell’ultima settimana sia compreso tra 587mila e 1,1 milioni. Nel frattempo, il ... Leggi su meteoweb.eu Emergenza Coronavirus - Danilo aiuta la sua città natale in Brasile

Coronavirus - quasi 2.8 milioni di persone contagiate nel mondo : morta una neonata di 5 mesi negli Usa - Brasile al collasso

Coronavirus - in Brasile picco di morti : 407 in 24 ore. Usa - quasi 50mila vittime. Svezia senza lockdown si difende : “A Stoccolma immunità del 20%” (Di sabato 25 aprile 2020) Allarmein, che sembra essere destinato a diventare uno degli hotspot della malattia nel mondo. Le autorità sanitarie di Rio de Janeiro e di almeno altre quattro grandi città hanno avvertito che i loro sistemi sanitari sono sull’orlo del, o già non possono più accettare nuovi pazienti. E gli esperti ritengono che il numero di infezioni, nel Paese di 211 milioni di abitanti, sia molto più alto di quello ufficiale. Il ministero della Salute ha confermato circa 53mila casi di contagio e oltre 3.600 morti, con i dati più gravi nella giornata di giovedì (3.700 nuovi casi, oltre 400 decessi). Ma gli scienziati delle università di San Paolo e Brasilia ritengono che il vero numero di persone infettate soltanto nell’ultima settimana sia compreso tra 587mila e 1,1 milioni. Nel frattempo, il ...

fattoquotidiano : Coronavirus – In Brasile Bolsonaro vince contro il lockdown. Ma il contagio è sottostimato e si scavano fosse comuni - Avvenire_Nei : #Coronavirus in Brasile. Fosse comuni in Amazzonia, a Manaus è una strage - HuffPostItalia : Brasile al collasso per il coronavirus: in Amazzonia si scavano fosse comuni - infoitestero : Il Brasile devastato dal Coronavirus, padre Dario Bossi: «Anche la Chiesa contro Bolsonaro» - SenorTonyGarcia : Mentre Cuadrado augura la morte a Rabiot e Cancelo fa un piantino perché crush è morto per il coronavirus IL MIO TE… -