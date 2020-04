Claudio Amendola furioso: mi sono rotto i co***oni (Di sabato 25 aprile 2020) Claudio Amendola è sull’orlo della disperazione: questo coronavirus sta mettendo letteralmente in ginocchio il mondo del cinema e dello spettacolo e lui ricorda che… È un fiume in piena Claudio Amendola, uno dei principali attori del cinema italiano. Ospite oggi delle storie di Verissimo e, nei giorni scorsi, del programma L’aria che tira di La7, Amendola si è detto molto preoccupato per l’emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus, cheArticolo completo: Claudio Amendola furioso: mi sono rotto i co***oni dal blog SoloDonna Leggi su solodonna MALATTIA CLAUDIO AMENDOLA/ "Dopo l'infarto è cambiata radicalmente la mia vita"

FRANCESCA NERI COMPAGNA CLAUDIO AMENDOLA/ "Grazie a lei ho imparato ad amare"

Malattia Claudio Amendola/ Infarto sul set : "non c'è stato bisogno di operarmi" (Di sabato 25 aprile 2020)è sull’orlo della disperazione: questo coronavirus sta mettendo letteralmente in ginocchio il mondo del cinema e dello spettacolo e lui ricorda che… È un fiume in piena, uno dei principali attori del cinema italiano. Ospite oggi delle storie di Verissimo e, nei giorni scorsi, del programma L’aria che tira di La7,si è detto molto preoccupato per l’emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus, cheArticolo completo:: midal blog SoloDonna

Adnkronos : #25aprile, Claudio #Amendola: 'Festeggerò dal mio terrazzo cantando '#Bellaciao'' - HuffPostItalia : Claudio Amendola: 'Scaricherò l'app Immuni: dei miei dati non me ne frega nulla' - Adnkronos : #25aprile, Claudio #Amendola: 'Festeggerò dal mio terrazzo cantando '#Bellaciao'' - valenti10002412 : Claudio Amendola dice che non siamo pronti per la #Fase2 il 4 maggio. Non sapevo che fra un Cesaroni e l’altro ci f… - marcellosantell : RT @CesareSacchetti: Vasco Rossi che invita a scaricarsi l'app Immuni per 'tutelare la propria salute'. Claudio Amendola che dice che è meg… -