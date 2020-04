Brancolare nell’assurdo | l’ideale di Šestov

Leggi su ilmanifesto

(Di domenica 26 aprile 2020) Un poeta spiegato è come un fiore appassito, il suo posto è solo nella pattumiera. Al bruco spuntano le ali e quando avrà forato il vecchio involucro, volerà liberamente per il mondo, farfalla splendida e leggera. Il filosofo è fatto di carne e ossa «ha paura, si rallegra, ama, odia, si stanca, si stiracchia, sonnecchia, dorme persino – esattamente come i comuni mortali». Questi alcuni degli aforismi del filosofo di origini ebraiche Lev Šestov, pseudonimo di Jeguda Lejb Švarcman, appena … Continua L'articolonell’assurdo, l’ideale di Šestov proviene da il manifesto.