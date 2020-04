Vittorio Feltri, Teresanna Pugliese furiosa: “Dovrebbe sapere la storia!” (Di venerdì 24 aprile 2020) Vittorio Feltri fa infuriare Teresanna Pugliese: “Vorrei sfrenarmi e arrabbiarmi ma non sarei di buon esempio” La polemica nata da una frase di Vittorio Feltri, a discapito dei meridionali, non accenna ad arrestarsi e tanti sono i vip arrabbiati. Tra questi Teresanna Pugliese, ex concorrente del GF Vip. “Ciao uagliò vi dedicherò qualche minuto con grande onore, da meridionale. Vorrei dedicare qualche minuto a questo signore che si chiama Feltri e che addirittura è un giornalista e da giornalista dovrebbe sapere un po’ la storia”, inizia così lo sfogo della napoletana. Teresanna decide di rispondere a Feltri: “Dovrebbe sapere che il meridione ha determinato la storia italiana e quindi anche la sua di storia. Adesso io gli elenco qualcosina, vorrei farlo in napoletano però ho paura che non mi comprende, quindi glielo ... Leggi su lanostratv Giuseppe Cruciani difende Vittorio Feltri/ "Meridionali inferiori...economicamente!"

Lucio Presta Vs Mario Giordano/ "Sorrisi complici con Vittorio Feltri - inguardabile"

paolaturci : Non mi sono mai sentita (giustamente) superiore a nessuno ma a Vittorio Feltri si - fattoquotidiano : Vittorio Feltri insulta i meridionali: “In molti casi sono inferiori”. Odg: “Danno d’immagine per la categoria, man… - fanpage : Scatta la denuncia per Vittorio Feltri dopo le frasi di ieri sera contro la città di Napoli #22aprile - zazoomblog : Vittorio Feltri Teresanna Pugliese furiosa: “Dovrebbe sapere la storia!” - #Vittorio #Feltri #Teresanna #Pugliese - CosettaGiordano : RT @stefanostaffa1: Il Presidente dell’Ordine dei Giornalisti ha deciso di procedere legalmente contro Vittorio Feltri per valutare danno d… -