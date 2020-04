Standard and Poor’s conferma il rating dell’Italia: BBB e outlook negativo (Di venerdì 24 aprile 2020) Standard and Poor’s conferma il rating dell’Italia: BBB e outlook negativo Standard and Poor’s (S&P) conferma il rating dell’Italia: BBB. L’outlook è confermato negativo. Il giudizio dell’agenzia di rating è stato reso noto nella serata di oggi, venerdì 24 aprile, come da regolamento dopo la chiusura dei mercati azionari. Scongiurato quindi il pericolo prefigurato da alcuni analisti di declassamento a livello Junk (spazzatura). Le agenzie di rating utilizzano una scala di valori che va dalla tripla A, attribuita alle obbligazioni più sicure e quindi con un rendimento basso, fino alla D, che si ha quando il soggetto emittente è a rischio default. Dal livello BB (compreso) in giù, i titoli vengono considerati spazzatura. A fronte di una situazione economica già non florida per ... Leggi su tpi Standard & Poor’s conferma il rating dell’Italia a BBB - outlook resta negativo

L'agenzia internazionale Standard and Poor's Global Rating annuncia di aver confermato il rating sovrano dell'Italia, mantenendolo a 'BBB', due gradini sopra il livello speculativo (da BB in giù), ...

L’agenzia di rating statunitense Standard and Poor’s conferma il rating `BBB´ per l’Italia con outlook negativo sul Paese. S&P lo rende noto sul suo sul sito web.

