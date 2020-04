Premier Conte “Dovrò sacrificarli…”: dati choc dopo la riapertura (Di venerdì 24 aprile 2020) Il Premier Conte sempre più propenso alla riapertura delle attività Non è certo mistero che il Premier Giuseppe Conte stia pensando ad una parziale riapertura delle attività produttive a partire dal 4 di Maggio. Più nebulosa però è la strada che lo porterà a decidere quali e quanti rischi correre per far ripartire il paese. Durante il tanto discusso intervento al Senato di pochi giorni fa, il Premier si sta ancora interrogando sulle modalità e sui rischi che una graduale rimessa in moto del paese potrà portare. Il parere di medici e virologi Gli esperti della sanità infatti sconsigliano di riaprire e chiedono che sia prorogato ancora il lockdown. Sia virologi che epidemiologi sono concordi sulla quasi certa risalita del numero di contagi con le relative conseguenze sanitarie. Secondo loro, una prematura ... Leggi su kontrokultura "Ognuno ha il suo stile. Fosse stato per me...". Begli alleati : premier Conte ridicolizzato da Renzi in diretta tv

