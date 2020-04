Liquidità | occupazione e disagio sociale siano le priorità del Governo

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 24 aprile 2020) Siamo oggi costretti a rivedere categorie che consideravamo stabili. In quale direzione il mutamento andrà è oggi difficile da comprendere, perché le variabili sono ancora troppe.Tre cose appaiono evidenti sin da ora. La prima è che il mondo globalizzato e tecnologico che mette in comune persone, merci, asset finanziari e monete, ha mostrato tutta la sua impreparazione di fronte a una crisi sistemica senza precedenti. Le istituzioni mondiali, a iniziare da quelle europee, non avevano protocolli di “reazione” comuni, catene di comando e procedure condivise per reagire all’emergenza.La seconda è che l’emergenza ha mandato in crisi un modello produttivo troppo dipendente dall’export in cui l’Occidente aveva appaltato, in particolare alla Cina, intere filiere di produzione.La terza è che l’intero sistema ...