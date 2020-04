"Io, nonno sto morendo senza sorrisi né carezze" (Di venerdì 24 aprile 2020) Nino Materi Quando, su certa tv, va in scena (e va in scena ogni giorno) il "teatrino" del coronavirus, dovremmo sempre pensare, almeno per un attimo, a questa straziante lettera-denuncia firmata "Vostro nonno". Quando, su certa tv, va in scena (e va in scena ogni giorno) il «teatrino» del coronavirus, dovremmo sempre pensare, almeno per un attimo, a questa straziante lettera-denuncia firmata «Vostro nonno». Un anziano che potrebbe, davvero, essere il nonno di tutti noi. Contagiato dal coronavirus e chiuso in una casa di risposo assistita (Rsa) di una qualsiasi parte d'Italia. Quando «nostro» nonno capisce che la fine sta arrivando, decide di mettere nero su bianco la sua ultima testimonianza. Un atto di accusa che è pure un estremo gesto di amore. Una lettera pubblicata dal quotidiano digitale Interris, portatore della «voce ... Leggi su ilgiornale “Addio nipoti miei da questo letto senza cuore” : la straziante lettera del nonno morto di Covid in Rsa

