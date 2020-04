Germania, il ministero del Lavoro: «i calciatori dovranno giocare con la mascherina» (Di venerdì 24 aprile 2020) La Germania potrebbe essere il primo Paese a tornare a giocare a calcio. Ma il progetto è accompagnato da forti perplessità. La Gazzetta ha pubblicato una serie di indicazioni previste tra cui una particolare: se un calciatore dovesse essere trovato positivo, non se ne farebbe menzione alla stampa. Nel pomeriggio è emersa un’altra novità anticipata dallo Spiegel. Il ministero del Lavoro ha raccomandato di giocare con la mascherina per proteggersi dai rischi di contagio del coronavirus. La mascherina – è scritto – dovrebbe essere fatta in modo «da non scivolare dal viso in caso di scatti veloci, colpi di testa e contrasti di gioco». «Giocatori e arbitri durante le partite dovrebbero indossare una mascherina per proteggere naso e bocca. Una protezione diversa da quelle in commercio, fatta di materiale non scivoloso ... Leggi su ilnapolista Coronavirus - in Usa 2mila morti in 24 ore. Spagna - “presto fase 2”. In Francia contagiati 1400 dipendenti del ministero dell’Interno. La tedesca CureVac : “A giugno inizio test vaccino in Belgio e Germania” (Di venerdì 24 aprile 2020) Lapotrebbe essere il primo Paese a tornare aa calcio. Ma il progetto è accompagnato da forti perplessità. La Gazzetta ha pubblicato una serie di indicazioni previste tra cui una particolare: se un calciatore dovesse essere trovato positivo, non se ne farebbe menzione alla stampa. Nel pomeriggio è emersa un’altra novità anticipata dallo Spiegel. Ildelha raccomandato dicon laper proteggersi dai rischi di contagio del coronavirus. La– è scritto – dovrebbe essere fatta in modo «da non scivolare dal viso in caso di scatti veloci, colpi di testa e contrasti di gioco». «Giocatori e arbitri durante le partite dovrebbero indossare unaper proteggere naso e bocca. Una protezione diversa da quelle in commercio, fatta di materiale non scivoloso ...

