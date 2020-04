CabezonSSCN : RT @tuttonapoli: Dott. Ascierto avverte: 'Troppa gente per strada, l'emergenza non è finita! E' una guerra' - ipernapoli : RT @tuttonapoli: Dott. Ascierto avverte: 'Troppa gente per strada, l'emergenza non è finita! E' una guerra' - tuttonapoli : Dott. Ascierto avverte: 'Troppa gente per strada, l'emergenza non è finita! E' una guerra' - CanaleSeiTv : Dott. Ascierto invita a restare a casa e e risponde alle “polemiche coi fatti” - amedeoiossa1 : @Raiofficialnews @Raiofficialnews gli dite a questo signore che la cura la trovata da più di un mese il Dott. Asc… -

Dott Ascierto Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Dott Ascierto