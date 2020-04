Daniel Piccirillo (Daniel Cosmic), battute fuori luogo ad una fan: cosa è successo all’ex di Amici (Di venerdì 24 aprile 2020) L’isolamento ha riscritto le regole della comunicazione, che ha visto in questo periodo il proliferare senza freno di dirette Instagram. Un’idea nata per farsi compagnia, ora diventata una vera e propria strategia comunicativa. Non passa giorno, infatti, che vip, cantanti e addirittura emittente televisive non annuncino una diretta sul noto social network. In moltissimi hanno aderito all’iniziativa che fa felici i fan, tra questi anche Daniel Piccirillo, in arte Daniel Cosmic, ex alunno di Amici 18 e ora seguito da più di 300mila persone. Da qualche settimana ormai il ragazzo condivide le proprie dirette direttamente con i fan, ma ieri sera è incappato in un grossolano errore che ha scatenato molto polemiche. Daniel e le battute infelici alla fan Nel corso di una diretta Instagram Daniel si è trovato a parlare con una fan, evidentemente minorenne, ... Leggi su italiasera ‘Amici 18’ - l’ex allievo Daniel Piccirillo in arte Daniel Cosmic finisce nella bufera per delle frasi choc rivolte a una fan (Video) (Di venerdì 24 aprile 2020) L’isolamento ha riscritto le regole della comunicazione, che ha visto in questo periodo il proliferare senza freno di dirette Instagram. Un’idea nata per farsi compagnia, ora diventata una vera e propria strategia comunicativa. Non passa giorno, infatti, che vip, cantanti e addirittura emittente televisive non annuncino una diretta sul noto social network. In moltissimi hanno aderito all’iniziativa che fa felici i fan, tra questi anche, in arte, ex alunno di Amici 18 e ora seguito da più di 300mila persone. Da qualche settimana ormai il ragazzo condivide le proprie dirette direttamente con i fan, ma ieri sera è incappato in un grossolano errore che ha scatenato molto polemiche.e leinfelici alla fan Nel corso di una diretta Instagramsi è trovato a parlare con una fan, evidentemente minorenne, ...

