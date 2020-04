Coronavirus: tutti in casa a fare pane, e il prezzo delle farine vola (Di venerdì 24 aprile 2020) Gli italiani, costretti a rimanere in casa per il lockdown, si stanno dedicando a fare con le loro mani la pasta, il pane e la pizza, e nel frattempo i listini delle farine all’ingrosso aumentano del 7%, come anche quelli della semola, +2,4%: la rilevazione è stata effettuata a marzo rispetto a febbraio dalle Camere di Commercio, ed elaborata da Unioncamere e Borsa merci telematica (Bmti), secondo cui l’incremento si deve proprio all’aumento delle vendite nei supermercati. Alla voglia di mettere “le mani in pasta” degli italiani si deve anche l’aumento del prezzo delle uova (+4,2% a marzo rispetto a febbraio e +17,7% su base annua) . L’innalzamento della domanda di farine e sfarinati per uso domestico è stata tale, precisa Bmti, da compensare la pesante riduzione delle vendite destinate al sistema della ristorazione e ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus Inail - guida per la fase 2 : mascherine sui mezzi pubblici e per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni

Coronavirus - gli ultras dell’Atalanta contro Gravina : “tutti i morti li cancelliamo con un colpo di spugna?”

Coronavirus - l’annuncio di Conte : “tutti i Paesi Ue hanno accettato il Recovery Fund” (Di venerdì 24 aprile 2020) Gli italiani, costretti a rimanere inper il lockdown, si stanno dedicando acon le loro mani la pasta, ile la pizza, e nel frattempo i listiniall’ingrosso aumentano del 7%, come anche quelli della semola, +2,4%: la rilevazione è stata effettuata a marzo rispetto a febbraio dalle Camere di Commercio, ed elaborata da Unioncamere e Borsa merci telematica (Bmti), secondo cui l’incremento si deve proprio all’aumentovendite nei supermercati. Alla voglia di mettere “le mani in pasta” degli italiani si deve anche l’aumento deluova (+4,2% a marzo rispetto a febbraio e +17,7% su base annua) . L’innalzamento della domanda die sfarinati per uso domestico è stata tale, precisa Bmti, da compensare la pesante riduzionevendite destinate al sistema della ristorazione e ...

SkyTG24 : Coronavirus, Conte: 'Revisione restrizioni non significa liberi tutti' - RaiNews : Il premier: 'Tutti e 27 i Paesi hanno accettato, abbiamo accettato di introdurre uno strumento innovativo, il… - _Carabinieri_ : Anche in tempo di #coronavirus, stiamo lavorando al servizio della Natura: per difenderla, per amarla. Affinchè la… - Angela23763271 : RT @mariolavia: === I tre giorni del Conte. Tutti i problemi del premier (e il Pd vuole un altro baricentro) - leradiolibere : Africa, coronavirus: le radio unico strumento per comunicare con tutti - Vatican News -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus tutti Coronavirus: aperture dal 27/4, si riparte con mascherine per tutti - Economia Agenzia ANSA GUARDIA SANFRAMONDI. RIDUZIONE TARI

E’ impegno quotidiano dell’amministrazione tradurre questo sentimento in azioni concrete a favore del territorio e della comunità al fine di attenuare e mitigare i pesanti effetti negativi legati ...

Sword Art Online Alicization Lycoris, data di uscita posticipata a luglio

Sword Art Online: Aliciziation Lycoris è stato rinviato in Giappone al 9 luglio, e da noi potrebbe arrivare il giorno dopo. Proprio come diversi titoli che dovevano arrivare in primavera, ad esempio ...

E’ impegno quotidiano dell’amministrazione tradurre questo sentimento in azioni concrete a favore del territorio e della comunità al fine di attenuare e mitigare i pesanti effetti negativi legati ...Sword Art Online: Aliciziation Lycoris è stato rinviato in Giappone al 9 luglio, e da noi potrebbe arrivare il giorno dopo. Proprio come diversi titoli che dovevano arrivare in primavera, ad esempio ...