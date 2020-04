Coronavirus | Pescara | sequestrate 21mila mascherine

Leggi su ilgiornale

(Di venerdì 24 aprile 2020) La Guardia di Finanza diha sequestratoprotettive riportanti indebitamente il marchio 'CE' e vendute, in maniera ingannevole, come dispositivi di protezione individuale. I finanzieri hanno appurato che lerecavano una marcatura indebita in quanto erano prive della prevista certificazione, non essendo mai stata conseguita dal produttore e dall’importatore. I tre responsabili sono stati denunciati all’autorità giudiziaria per il reato di frode in commercio che prevede la reclusione fino a due anni. (Lapresse) Redazione