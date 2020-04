Coronavirus, bagarre in Aula sulle presenze. Lega: “Maggioranza non rispetta regole distanze”. Pd: “Non c’è accordo”. Interviene Fico (Di venerdì 24 aprile 2020) Botta e risposta e qualche polemica durante la discussione alla Camera sul Cura Italia, sul contingentamento delle presenze dei deputati in Aula. Dopo la bocciatura dell’ordine del giorno presentato da Giorgia Meloni, contro il Mes, e le proteste dai banchi di FdI, alcuni deputati hanno lasciato l’Aula e il Presidente Fico li ha sollecitati a rispettare le regole: “Colleghi usciamo ordinatamente ed evitiamo qualsiasi tipo di assembramento”. L’esponente della Lega, Edoardo Ziello, ha poi preso la parola e ha accusato “la maggioranza di non aver rispettato gli accordi” sulle presenze, di aver “calpestato la figura” del presidente della Camera, Roberto Fico, per aver fatto partecipare al voto “più deputati di quelli consentiti”. “La maggioranza – si è lamentato Ziello – probabilmente rischiava ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - scontro al Senato tra M5s e Lega. Toninelli : “Salvini orgoglioso della Lombardia? Lo dica ai familiari delle vittime”. Bagarre in Aula

LIVE Coronavirus - Ultime notizie. Fontana : “Siamo ancora nel pieno della bagarre in Lombardia” - 107 medici morti in Italia

LIVE Coronavirus - Ultime notizie. Fontana : “Fase positiva - ma siamo ancora nel pieno della bagarre in Lombardia” (Di venerdì 24 aprile 2020) Botta e risposta e qualche polemica durante la discussione alla Camera sul Cura Italia, sul contingentamento delledei deputati in. Dopo la bocciatura dell’ordine del giorno presentato da Giorgia Meloni, contro il Mes, e le proteste dai banchi di FdI, alcuni deputati hanno lasciato l’e il Presidente Fico li ha sollecitati are le: “Colleghi usciamo ordinatamente ed evitiamo qualsiasi tipo di assembramento”. L’esponente della, Edoardo Ziello, ha poi preso la parola e ha accusato “la maggioranza di non averto gli accordi”, di aver “calpestato la figura” del presidente della Camera, Roberto Fico, per aver fatto partecipare al voto “più deputati di quelli consentiti”. “La maggioranza – si è lamentato Ziello – probabilmente rischiava ...

fattoquotidiano : Coronavirus, scontro al Senato tra M5s e Lega. Toninelli: “Salvini orgoglioso della Lombardia? Lo dica ai familiari… - BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: Coronavirus, bagarre in Aula sulle presenze. Lega: “Maggioranza non rispetta regole distanze”. Pd: “Non c’è accordo”.… - fattoquotidiano : Coronavirus, bagarre in Aula sulle presenze. Lega: “Maggioranza non rispetta regole distanze”. Pd: “Non c’è accordo… - amedeoiossa1 : RT @ElioLannutti: Coronavirus, scontro al Senato tra M5s e Lega. Toninelli: 'Salvini orgoglioso della Lombardia? Lo dica ai familiari delle… - 04_remo : RT @fattoquotidiano: Coronavirus, scontro al Senato tra M5s e Lega. Toninelli: “Salvini orgoglioso della Lombardia? Lo dica ai familiari de… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus bagarre Coronavirus, bagarre in Aula sulle presenze. Lega: “Maggioranza non rispetta regole distanze” Il Fatto Quotidiano Coronavirus, bagarre in Aula sulle presenze. Lega: “Maggioranza non rispetta regole distanze”. Pd: “Non c’è accordo”. Interviene Fico

Botta e risposta e qualche polemica durante la discussione alla Camera sul Cura Italia, sul contingentamento delle presenze dei deputati in Aula. Dopo la bocciatura dell’ordine del giorno presentato ...

Volpini sulla struttura Covid al centro fiere di Civitanova: "Non mi convince ed ecco perchè"

Confronto della commissione Sanità con il Presidente della Giunta, Luca Ceriscioli, sulla realizzazione, presso i locali della fiera di Civitanova Marche, della struttura ospedaliera per la gestione ...

Botta e risposta e qualche polemica durante la discussione alla Camera sul Cura Italia, sul contingentamento delle presenze dei deputati in Aula. Dopo la bocciatura dell’ordine del giorno presentato ...Confronto della commissione Sanità con il Presidente della Giunta, Luca Ceriscioli, sulla realizzazione, presso i locali della fiera di Civitanova Marche, della struttura ospedaliera per la gestione ...