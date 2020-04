Antonella Clerici | avete mai visto la sua casa da sogno in Piemonte?

Leggi su chenews

(Di venerdì 24 aprile 2020) Una villa dama tecnologica, immersa nel bosco vicino ad Alessandria. Lì vive con Vittorio Garrone e la figlia Maelle. Scopriamola insiemecon il cane Argo (foto Instagram @anto)Ormai da qualche annoha deciso di cambiare vita e per amore ha lasciato Roma. Dopo l’addio a La Prova del Cuoco, la conduttrice lombarda si è trasferita in una villa davicino ad Alessandria. Con lei ovviamente vive il compagno, Vittorio Garrone, con il quale ha una relazione meravigliosa e la figlia Maelle avuta dal precedente rapporto con Eddy Martens. L’imprenditore e petroliere, che le è sempre stato molto vicino, ha un allevamento di cavalli ad Alessandria. Ma veniamo alla villa in cui abitano. Innanzitutto si trova in mezzo al bosco, come nelle favole, lontano dal caos cittadino. Spesso la ...