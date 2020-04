“Preziosi mi difendeva | ma un giorno mi diede un 3 e lasciai il Genoa” | la confessione

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 23 aprile 2020) Ha segnato dovunque. Ha fatto bene, dovunque. O quasi. C’è anche qualche piccola macchia nella carriera realizzativa di Luca Toni. Come quella al Genoa. E’ lui stesso a raccontare come andarono le cose e i motivi dell’addio ai liguri, come ha confessato a Perin in una diretta Instagram: “Facevo fatica a segnare ma Preziosi mi, mi diceva che era al mio fianco. Unmipubblicamente un 3. Quel votaccio mi fece capire che dovevo andarmene dal Genoa, peccato perché è una piazza molto calda”. Vieri-Toni, l’ex Palermo: “22 gol a 38 anni? Gli altri erano scarsi. Adesso non c’è nessuno che supera quota 15” Totti, Cannavaro e gli sfottò a Buffon e Toni: “Quando a Euro 2000 misero il tricolore sulla Coppa e Riva…”L'articolo “Preziosi mi, ma un ...