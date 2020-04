"Niente, zero di zero". Lo sfogo brutale di Nicola Porro che fa godere Salvini: umiliazione pubblica per Conte (Di giovedì 23 aprile 2020) Un intervento, quello di Nicola Porro contro Giuseppe Conte in Parlamento, che è stato assai apprezzato da Matteo Salvini, che ne ha rilanciao un estratto sui social. "È come Amleto: essere o non essere, riaprire o non riaprire, Mes o no Mes. Che cosa ha spiegato in Parlamento? zero", spara ad alzo zero l'animatore della Zuppa di Porro. Dito puntato insomma contro il presunto avvocato del popolo che non sembra in grado di prendere una decisione chiara su nulla di nulla. Un dito punato che, metaforicamente e non solo, condivide anche il leader della Lega. Leggi su liberoquotidiano Coronavirus - la svolta di Napoli : zero nuovi contagi e niente decessi in 24 ore

Elezioni rinviate a data da destinarsi : niente urne in primavera - il virus rade a zero la politica

PORRO SCATENATO 'Mes sí, Mes no, quando potremo uscire, come potremo uscire, quando inizieremo a lavorare. Che co…

#Salvini: La cassa integrazione, che qualcuno aveva promesso per il 15 aprile, ma oggi siamo al 16 aprile, è zero.…

Coronavirus, tutti gli errori sulle Rsa: zero tamponi, zero mascherine. «E i parenti potevano entrare»

La Protezione civile il 29 stabilisce la prioritaria destinazione degli acquisti al personale sanitario. Non arriva niente, e le Rsa non riescono ad acquistare nulla. Il 9 marzo, in una mail alla ...

