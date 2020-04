Firenze ha 1300 alberi in più | ecco le piantagioni realizzate nell’ultimo anno

Leggi su laprimapagina

(Di giovedì 23 aprile 2020) Sonoglipiantati anegli ultimi 11 mesi in tutti e 5 i quartieri della città. Dalle Cascine al Galluzzo, ma anche sui viali e lungarni e in tanti giardini e parcheggi. È il bilancio della direzione Ambiente sullenegli ultimi 11 mesi, che si affiancano a progetti come ‘Dona un albero’ e ‘Un albero per ogni nuovo nato’. Ad oggi sono 572 glidonati dal momento del lancio dell’iniziativa il 26 Novembre scorso, su un totale di 863adottabili (rimangono disponibili 291). Sono invece 434 gliassociati ai nuovi nati, per i quali si sono registrate ben 2200 visualizzazioni dell’albero collegato al proprio bambino da parte dei propri genitori attraverso le credenziali SPID. “Come prima azione ambientale per la città, dal momento dell’insediamento, abbiamo ...