Briatore vicino alla Gregoraci | ma ha una nuova fidanzata

Leggi su dilei

(Di giovedì 23 aprile 2020) Flavioconvive con Elisabetta, ma ha una. Nessun ritorno di fiamma fra gli ex, l’imprenditore, secondo quanto svelato dal settimanale Chi, starebbe frequentando unaragazza. Lei è Dana, giovanissima e bella, conosciuta nella hall di un hotel. Fonti vicine arivelano che starebbe cercando, almeno per ora, di tenere segreta la laison, stanco dei continui gossip sul suo conto. Qualche settimana fa, in occasione del suo 70esimo compleanno, Flavio aveva raccontato la sua vita a Montecarlo in compagnia del figlio Nathan Falco e dell’ex moglie Elisabetta. I due ex attualmente vivono sotto lo stesso tetto e sembrano andare molto d’accordo, come testimoniano le foto di famiglia postate su Instagram. Nonostante i presupposti però il ritorno di fiamma non ci sarebbe mai stato. Se laè ...