Torino, pensionato ucciso in casa con due coltellate alla gola: fermato il figlio (Di mercoledì 22 aprile 2020) Un pensionato è stato ucciso con due coltellate alla gola nella sua casa di Torino, nel quartiere San Salvario. A dare l'allarme è stato il figlio che viveva con lui, con una telefonata alla sorella. L'uomo, che soffre di problemi psichici, è poi fuggito e i carabinieri lo hanno trovato qualche ora più tardi in stato confusionale. Al momento gli inquirenti non escludono nessuna pista. Leggi su fanpage Pensionato 68enne ucciso a Torino - indagini in corso

Torino - pensionato uccide moglie e figlio poi si suicida (Di mercoledì 22 aprile 2020) Unè statocon duenella suadi, nel quartiere San Salvario. A dare l'rme è stato ilche viveva con lui, con una telefonatasorella. L'uomo, che soffre di problemi psichici, è poi fuggito e i carabinieri lo hanno trovato qualche ora più tardi in stato confusionale. Al momento gli inquirenti non escludono nessuna pista.

repubblica : Torino, pensionato di 68 anni accoltellato a morte in casa a San Salvario - gallintermedia : RT @LaStampa: Omicidio in via Ribet: nel lavello della cucina l’arma del delitto. Il cadavere del pensionato scoperto da una figlia, insosp… - LaStampa : Omicidio in via Ribet: nel lavello della cucina l’arma del delitto. Il cadavere del pensionato scoperto da una figl… - Davidone74 : Torino, pensionato di 68 anni accoltellato a morte in casa a San Salvario - zazoomblog : Pensionato 68enne ucciso a Torino indagini in corso - #Pensionato #68enne #ucciso #Torino -