L' emergenza covid | il boss ai domiciliari e la lettura distorta dei partigiani

Ultime Notizie dalla rete : emergenza covid Emergenza covid, a Bergamo 12 decessi Contagi +50, meno ricoveri in terapia intensiva L'Eco di Bergamo L’Italia può arrivare a zero contagi a fine giugno. “Le ultime Regioni saranno Lombardia e Marche”

Per il Sud gli ultimi nuovi casi tra fine aprile e inizio maggio, nel Lazio non prima del 12 maggio. La fine dell’emergenza Covid-19 in Italia potrebbe avere tempistiche diverse nelle Regioni a ...

CORONAVIRUS: IL “ROTARY CLUB SALERNO PICENTIA” NON SI FERMA E DONA CON IL CUORE

Anche il “Rotary Club Salerno Picentia”, presieduto dalla dottoressa Carla Sabatella, in questo periodo di emergenza sanitaria ha organizzato innumerevoli iniziative ... orientate al trattamento a ...

