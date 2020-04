«Le Iene» | e se la conduzione virtuale fosse il futuro della Tv?

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 22 aprile 2020) Un po’ ci siamo abituati a questa televisione senza abbracci e senza strette di mano. Ancora prima che venissero pubblicati i primi decreti da parte del governo, il piccolo schermo aveva già preso tutte le precauzioni necessarie per contenere il contagio: niente pubblico in studio, mascherine e guanti per tutte le maestranze coinvolte dietro le quinte e distanza di sicurezza garantita tra gli ospiti e gli opinionisti in video. Il risultato, per quanto famigliare, porta, però, a un distaccamento che lascia perplessi: vedere Mara Venier che si arrabbia a Domenica In perché i collegamenti-video saltano di continuo per colpa della connessione e assistere al riverbero del suono tra uno studio e l’altro a Live – Non è la D’Urso, indebolendo l’interazione con chi interviene, è diventata una prassi che siamo costretti ad accettare a meno che non si faccia come Le Iene, che il 21 aprile tornano in tv dopo una pausa forzata proprio a causa del coronavirus.