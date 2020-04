Fase 2: dal 4 maggio forse sì a spostamenti nella regione. Negozi aperti non prima dell'11 (Di mercoledì 22 aprile 2020) Il Premier Giuseppe Conte nel corso della cabina di regia con Regioni ed enti locali per ragionare su come dovrà essere la Fase 2 della lotta al coronavirus ha lasciato intendere di non voler continuare a tenere i cittadini chiusi in casa dal 4 maggio e di poter consentire loro almeno gli spostamenti all'interno della propria regione, anche se, ovviamente, ha specificato che non si tratta di un "liberi tutti", che bisognerà continuare a rispettare le regole sul distanziamento sociale e a indossare le mascherine. Fonti di Palazzo Chigi hanno lasciato trapelare che la Fase 2 "prevede una ripartenza sempre all'insegna della massima cautela, nella consapevolezza che si dovrà sempre tenere sotto controllo la curva epidemiologica e non farsi trovare impreparati in caso di una possibile risalita. Il piano prevede un allentamento delle misure restrittive, ma non uno ... Leggi su blogo Fase 2 : ipotesi apertura negozi l’11 maggio - poi bar e ristoranti. Ok a spostamenti dal 4 maggio ma non tra regioni

Coronavirus - fase 2 : verso spostamenti tra Comuni e non tra regioni dal 4 maggio (Di mercoledì 22 aprile 2020) Il Premier Giuseppe Conte nel corso della cabina di regia con Regioni ed enti locali per ragionare su come dovrà essere la2 della lotta al coronavirus ha lasciato intendere di non voler continuare a tenere i cittadini chiusi in casa dal 4e di poter consentire loro almeno gliall'interno della propria, anche se, ovviamente, ha specificato che non si tratta di un "liberi tutti", che bisognerà continuare a rispettare le regole sul distanziamento sociale e a indossare le mascherine. Fonti di Palazzo Chigi hanno lasciato trapelare che la2 "prevede una ripartenza sempre all'insegna della massima cautela,consapevolezza che si dovrà sempre tenere sotto controllo la curva epidemiologica e non farsi trovare impreparati in caso di una possibile risalita. Il piano prevede un allentamento delle misure restrittive, ma non uno ...

